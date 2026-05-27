Informatiebeveiliging bij veel grotere ggz-organisaties niet goed

DEN HAAG (ANP) - Een meerderheid van de grotere organisaties in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) voldoet niet aan de wettelijke vereisten voor informatiebeveiliging. Dat schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De IGJ wil dat de organisaties zo snel mogelijk volgens de wettelijke norm gaan werken.

De inspectie onderzocht 87 organisaties van in totaal ongeveer 150 grotere ggz-organisaties met minimaal vijftig voltijdmedewerkers. Daaruit bleek dat maar zes organisaties volgens de wettelijk verplichte norm werken.

Het merendeel van de organisaties gaf wel aan bezig te zijn met verbeteringen, maar meer dan de helft kon niet aangeven wanneer zij verwachten volledig te voldoen. De inspectie verwacht dat de ggz-organisaties die nog niet voldoen aan de norm dit jaar nog een onafhankelijke en deskundige beoordeling laten uitvoeren.