RTL Boulevard: Humberto Tan wordt opnieuw vader

Humberto Tan wordt opnieuw vader. De 60-jarige presentator verwacht samen met zijn huidige partner een dochter, heeft hij bevestigd aan RTL Boulevard. Het wordt zijn vierde kind. Tan was maandagavond niet direct bereikbaar voor een bevestiging aan het ANP.

Tan zei eerder dit jaar dat hij weer gelukkig is in de liefde. Hij wordt volgens RTL Boulevard in verband gebracht met documentairemaakster Elise Roodenburg. Tan houdt zijn liefdesleven echter privé. "Degene over wie het gaat, heeft hier niet voor gekozen", zei hij eerder dit jaar in een uitzending van de interviewserie Het Portret.

De presentator was eerder bijna dertig jaar samen met Ineke Geenen. In 2023 maakte Tan bekend dat zij al enige tijd uit elkaar waren. Samen kregen zij drie kinderen.