Cristiano Ronaldo en zijn vrouw Georgina Rodríguez hebben bewust gekozen voor een kleine bruiloft in hun eigen woonkamer. Het stel trouwde op 11 augustus, precies 10 jaar nadat ze elkaar leerden kennen, in hun huis in het Portugese Cascais. "Ik wil iets intiems, met mijn partner en onze kinderen, thuis", vertelt Rodríguez aan Vogue.

Als kind had Rodríguez een heel ander beeld van haar trouwdag. "Ik droomde van het grootste kasteel, de grootste koets, de langste jurk en een kroon vol diamanten. Maar kastelen, huizen, eilanden, paarden en auto's: dat hebben we allemaal binnen handbereik. Iets intiems is voor ons juist uitzonderlijk." Een groter huwelijksfeest komt er overigens nog wel. "In de toekomst geven we een groot feest, zodat we het met familie en vrienden kunnen vieren", aldus Rodríguez.

"We hebben ervoor gekozen om het te doen in de woonkamer van ons huis waar we ontbijten, lunchen en dineren, en waar we ons dagelijks leven leiden. Over dertig jaar wil ik dat de kinderen denken: hier aan deze tafel is iets prachtigs gebeurd, de huwelijksgeloften van onze ouders", aldus Rodríguez.