CARDIFF (ANP) - Arsenal heeft Manchester City zondag verslagen in de strijd om de Community Shield, de Engelse supercup. De landskampioen was in het Principality Stadium in Cardiff met 3-0 te sterk voor de winnaar van de FA Cup.

De wedstrijd werd in Wales gespeeld omdat Wembley in Londen bezet was door een concertreeks van de Canadese artiest The Weeknd. Het was de eerste competitieve wedstrijd van City onder de nieuwe trainer Enzo Maresca.

Riccardo Calafiori zette Arsenal al in de eerste minuut op voorsprong. Hij rondde na een steekpass van Myles Lewis-Skelly rustig af. In de 28e minuut kopte Kai Havertz de tweede treffer binnen op aangeven, ook met het hoofd, van Christos Tzolis. Martin Ødegaard maakte op aangeven van Tzolis de 3-0 door City-doelman Gianluigi Donnarumma op het verkeerde been te zetten.

De Engelse competitie begint op vrijdag 21 augustus met een thuiswedstrijd van Arsenal tegen het gepromoveerde Coventry City. Manchester City speelt in het openingsweekend thuis tegen Bournemouth.