Ronan Keating volgend jaar naar AFAS Live

Ronan Keating komt volgend jaar naar Nederland. De Ierse zanger staat op 6 september 2027 in AFAS Live in Amsterdam als onderdeel van zijn Just Getting Started World Tour, heeft concertorganisator Friendly Fire vrijdag bekendgemaakt.

Tijdens de tournee brengt de 49-jarige Keating nummers uit zijn solocarrière en hits van Boyzone ten gehore. De zanger brak in de jaren negentig door als jongste lid van de Ierse boyband. Later scoorde hij solo hits met onder meer When You Say Nothing at All en Life Is a Rollercoaster.

Keating bracht sinds zijn solodebuut in 2000 twaalf studioalbums uit. Als soloartiest verkocht hij volgens de organisatie wereldwijd meer dan 20 miljoen albums. Eerder dit jaar stond hij nog met Boyzone voor tienduizenden bezoekers in het Emirates Stadium in Londen.