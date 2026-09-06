Art Rooijakkers noemt het op Instagram "heel zuur" dat de finale van zijn nieuwe spelshow Dit weet jij niet?! niet werd uitgezonden. In het programma nemen zes BN'ers het tegen elkaar op. Maar de laatste minuten van de eerste aflevering waren zaterdag niet te zien op SBS 6.

Het is niet duidelijk waarom die laatste minuten niet te zien waren. "Heel zuur, zeker op zo'n eerste avond", schrijft Rooijakkers. Hij voegt eraan toe dat de hele aflevering zondagavond na Shownieuws alsnog wordt uitgezonden.

Het programma werd lineair gezien door 292.000 mensen, blijkt uit de voorlopige cijfers van het Nationaal Media Onderzoek (NMO). Daarmee heeft de show nog net een plekje in de top 25 van best bekeken programma's.

Talpa geeft geen antwoord op de vraag waarom de laatste minuten niet te zien waren. Er is "helaas iets misgegaan", aldus een korte toelichting.