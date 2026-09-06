Ruim 25.000 mensen hebben de afgelopen dagen al de laatste eer bewezen aan de overleden Noorse koning Harald. Zaterdag was tot nu toe de drukste dag. Toen liepen er volgens persbureau NTB 6960 mensen langs de baar van Harald in de koninklijke kapel.

Vooral rond het middaguur stonden er lange rijen. Op het hoogtepunt stond er ruim 1,2 kilometer wachtenden en bedroeg de wachttijd zeven uur. In deze periode werden er versnaperingen uitgedeeld aan de wachtenden.

Vanwege de grote drukte zijn de openingstijden van de kapel aangepast. Op zondag en maandag kunnen rouwenden tot 23.00 uur terecht om Harald een laatste groet te brengen. Dinsdag is de laatste dag dat het publiek afscheid kan nemen.

Woensdag 9 september vindt de staatsbegrafenis plaats in de Domkerk in Oslo.