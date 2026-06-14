HOUSTON (ANP/DPA) - Joshua Kimmich hoopt dat het WK voetbal kan bijdragen aan een positievere stemming in Duitsland. Dat zei de aanvoerder van het Duitse nationale elftal in een interview in de zondagseditie van de Duitse krant Bild. Met Duitsland speelt Kimmich zondagavond om 19.00 uur op het WK tegen Curaçao.

"Uiteraard proef ik de huidige ontevredenheid in Duitsland en ook dat het politiek en maatschappelijk gezien tamelijk onrustig is", zei Kimmich. "Sport kan hier een grote kans bieden." Hij blikte terug op het WK van 2006 in Duitsland. "We hebben de hele wereld een openheid getoond, die het beeld over ons tot op de dag van vandaag vormt."

De verdedigende middenvelder van Bayern München hoopt dat er in Duitsland weer "positief patriottisme" en maatschappelijke saamhorigheid kan ontstaan, "zonder daarbij anderen uit te sluiten."