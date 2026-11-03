ROTTERDAM (ANP) - Vlak voor aanvang van het duel tussen Feyenoord en Internazionale in de Champions League is een moment stilte gehouden voor Jesús de Miguel, de Spaanse aanvaller van CD Tenerife die is overleden aan de gevolgen van een harde botsing maandag met de doelman van FC Andorra. Bijna alle toeschouwers in De Kuip gingen even staan en het was muisstil.

De UEFA maakte eerder op dinsdag bekend dat het voor alle duels van deze week in de Champions League, Europa League en Conference League een moment van stilte houdt.

PSV ontvangt Club Brugge woensdag in de Champions League. AZ treedt donderdagavond in Alkmaar in de Europa League aan tegen Juventus. NEC speelt dan in de Europa League thuis tegen Omonia. FC Twente ontvangt Pafos in de Conference League. Ajax speelt donderdag als enige Nederlandse club uit, bij het Deense Midtjylland in de Conference League.