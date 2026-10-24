FIFA-baas Infantino zegt dat overgrote meerderheid hem steunt

LONDEN (ANP) - FIFA-voorzitter Gianni Infantino stelt dat hij kan rekenen op steun van een "overgrote meerderheid" in de voetbalwereld. De Zwitser zei dat tegen de BBC in aanloop naar 18 november, de deadline waarop kandidaten zich kunnen melden voor de voorzittersverkiezing in maart 2027.

"Ik kom net terug uit Tokio, waar de Aziatische voetbalbond zijn volledige steun aan mij heeft uitgesproken. Ook was ik in Kaapverdië, waar alle Afrikaanse landen hun steun aan mij hebben toegezegd", zei hij.

De Europese bond UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse bond Concacaf hebben het vertrouwen in Infantino opgezegd na diens verregaande plannen om private investeerders belangen in het WK voetbal te gunnen. De plannen zijn van tafel, maar alsnog willen met name deze bonden dat de voorzitter vertrekt. Beide kritische bonden hebben nog geen tegenkandidaat naar voren geschoven.

"Er zijn uiteenlopende standpunten; het is niet altijd eenvoudig om die allemaal samen te brengen. Het is prima om van mening te verschillen, maar daarna moeten we wel weer verder kunnen", aldus de FIFA-baas.