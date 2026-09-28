Guillaume en Stéphanie aanwezig bij pausmis in Frankrijk

Groothertog Guillaume en groothertogin Stéphanie van Luxemburg waren maandag aanwezig bij een mis van de paus in de Franse stad Metz. De plechtigheid, waarbij ook de Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte aanwezig waren, werd gehouden in de Saint-Étienne-kathedraal.

Eerder op de dag sprak de paus met diverse hoogwaardigheidsbekleders over onder meer Europese eenheid en vrede in het Robert Schuman Centre. Naast groothertog Guillaume waren ook prins Albert en prinses Charlène van Monaco bij de bijeenkomst aanwezig.

De paus was in Frankrijk voor een meerdaags bezoek. Maandag sloot hij de reis af in Metz.