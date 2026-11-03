Roxeanne Hazes wordt nog geregeld verrast door de verhalen van haar broer André in hun podcast ADHAZES. "Hij weet mij nog steeds elke keer te shockeren met al zijn seksverhalen en alles wat hij heeft meegemaakt in de tijd dat hij nog dronk", vertelt ze aan BNR na afloop van de Dutch Podcast Awards. Daar wonnen broer en zus de publieksprijs.

"Ik denk heel vaak: echt, is dit mijn lieve, schattige kleine broertje?", zegt Roxeanne in het gesprek, dat is gedeeld op het Instagramaccount van de Dutch Podcast Awards. "Ik heb zoveel meegemaakt en gelukkig maak ik nog steeds dingen mee", vertelt André. "Ik heb nog wel verhalen voor de aankomende jaren, hoor."

De twee zijn erg blij met de prijs. "Wij zijn superdankbaar natuurlijk", aldus Roxeanne. Vlak voor de bekendmaking sloegen de zenuwen toe. "Twee minuten van tevoren dachten we nog: wat een hel, ineens waren we zo nerveus. En dan heb je hem. Te gek!"

Broer en zus begonnen eerder dit jaar met ADHAZES, waarin ze openhartig vertellen over hun jeugd, familieband en dagelijkse leven. "Wat bij ons gewoon heel leuk is, is dat wij lekker aan het praten zijn over ons leven, wat we hebben meegemaakt en onze visie op dingen", aldus André.