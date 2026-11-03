MANCHESTER (ANP) - Manchester United heeft een nieuwe tegenslag ternauwernood voorkomen. Het elftal van trainer Michael Carrick keek in de Champions League-ontmoeting met AS Roma halverwege nog tegen een ruime achterstand aan, maar won door drie doelpunten in de tweede helft alsnog: 3-2.

Manchester kon de overwinning goed gebruiken, want de crisis bij de topclub begon de voorbije weken steeds grotere vormen aan te nemen. In de Premier League neemt Manchester met één zege uit negen duels de zeventiende plaats in. Europees gaat het met nu 6 punten uit vier duels in het hoofdtoernooi van de Champions League wat beter.

AS Roma opende in de elfde minuut de score op Old Trafford. De Argentijn Matías Soulé stond aan de rechterkant van het strafschopgebied vrij, kon de bal aannemen en schoot in de korte hoek raak: 0-1. Oranje-international Donyell Malen verdubbelde kort daarna de voorsprong door raak te schieten uit een strafschop: 0-2. Malen scoorde in de eerste helft bijna nog een keer, maar doelman Senne Lammens redde op zijn inzet.

Manchester United richtte zich in de tweede helft op. Aanvoerder Bruno Fernandes benutte na een klein uur spelen een strafschop. De Braziliaan Matheus Cunha groeide uit tot de held van de thuisploeg. De Braziliaan maakte in de 83e minuut gelijk en nam even later ook de winnende treffer voor zijn rekening. Cunha kreeg in blessuretijd een rode kaart. Manchester hield stand.