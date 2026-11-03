VILA-REAL (ANP) - Paris Saint-Germain heeft ook de vierde wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League overtuigend gewonnen. Het elftal van trainer Luis Enrique liet Villarreal, de huidige nummer 9 uit Spanje, kansloos: 0-6.

Paris Saint-Germain maakte in de eerste zestien minuten al vier doelpunten. João Neves, Désiré Doué, Senny Mayulu en Fabián Ruiz scoorden voor de Franse club, die de Champions League de voorbije twee seizoenen won. In de tweede helft liep PSG via Ruiz en David Boly nog verder uit. Het kwam volgens databureau Opta niet eerder voor dat een club zo snel vier doelpunten maakte in een Champions League-wedstrijd.

Paris Saint-Germain, dat eerder in het hoofdtoernooi afrekende met topclubs Manchester City en FC Barcelona, blijft met 12 punten uit vier duels koploper en heeft nu een doelsaldo van 20-5.