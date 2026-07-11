BUENOS AIRES (ANP/DPA) - De voormalige Argentijnse voetballer Antonio Rattín is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn oude werkgever Boca Juniors.

Rattín schreef geschiedenis in de voetbalwereld door zijn legendarische confrontatie met de Duitse scheidsrechter Rudolf Kreitlein tijdens het WK van 1966. Argentinië nam het in de kwartfinale op tegen gastland Engeland, dat de wedstrijd met 1-0 won. Kreitlein had Rattín al twee mondelinge waarschuwingen gegeven. Toen de Zuid-Amerikaan de scheidsrechter opnieuw beledigde, werd hij van het veld gestuurd. Rattín weigerde enkele minuten het veld te verlaten. Uiteindelijk moest zelfs de Engelse politie ingrijpen. Toen hij het veld verliet, verfrommelde Rattín ook nog een Engelse vlag. Het incident was cruciaal voor de invoering van de gele en rode kaart door de FIFA.

Rattín speelde 34 interlands voor Argentinië. Hij was aanvoerder van het team tijdens het WK in Engeland. In het clubvoetbal kwam hij uitsluitend voor Boca Juniors uit.