BUENOS AIRES (ANP) - Argentinië heeft verloren van Uruguay in een oefenduel (1-2), de eerste interland sinds het afscheid van Lionel Messi. De Argentijnse verdediger Leonardo Balerdi opende vlak na rust de score met een eigen doelpunt, snel daarna gevolgd door de 2-0 van Maximiliano Araújo. Spits Julián Álvarez bracht namens de WK-finalist in Buenos Aires ruim een kwartier voor tijd de spanning terug, maar daar bleef het bij.

Messi (39) nam vorige maand afscheid als international in een oefenduel met Benin na 207 interlands en 125 treffers. De aanvaller blijft nog wel actief voor zijn club Inter Miami.