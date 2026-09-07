FLORENCE (ANP/RTR) - Paolo Vanoli keert terug als trainer van Fiorentina. Hij is de opvolger van Fabio Grosso, die in juni werd aangesteld als opvolger van Vanoli. Grosso werd maandag, na drie nederlagen in de eerste drie competitiewedstrijden, alweer ontslagen.

Vanoli nam in november de plek als trainer van Fiorentina over van Stefano Pioli, die moest vertrekken na een reeks van tien duels zonder zege. Onder leiding van Vanoli wist Fiorentina als nummer 15 degradatie uit de Serie A te voorkomen. Daarnaast bereikte de club de kwartfinale van de Conference League. Toch moest hij vertrekken.

Vanoli maakt vrijdag zijn rentree in een uitwedstrijd tegen het gepromoveerde Venezia, dat ook nog geen punten heeft.