Spaans koningspaar bedankt voor internationale steun na treinramp

Koning Felipe en koningin Letizia hebben hun dankbaarheid uitgesproken voor de internationale steun die zij hebben ontvangen na de dodelijke treinramp bij de plaats Urda, die woensdagochtend plaatsvond. "Wij zijn oprecht dankbaar voor alle blijk van medeleven, steun en solidariteit die de internationale gemeenschap aan Spanje betuigt", laat het Spaanse koningspaar donderdag in een verklaring weten.

"Door deze betrokkenheid en menselijkheid voelen wij Spanjaarden ons gesteund in deze zeer pijnlijke omstandigheden", zeggen Felipe en Letizia verder in het bericht. Donderdagmiddag bezochten zij gewonden die zijn opgevangen in het ziekenhuis van Toledo. Zeker 74 mensen overleefden de ramp niet.

Diverse hoogwaardigheidsbekleders betuigden Spanje hun steun. Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima lieten weten mee te leven, evenals de Britse koning Charles en de Noorse koning Haakon.