Advocaten Høiby hopen op 'best mogelijke resultaat'

De advocaten van Marius Borg Høiby, Petar Sekulic en Ellen Holager Andenæs, verwachten maandag een "grondig" vonnis in de zaak van de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit. "We hopen op het best mogelijke resultaat", zei Sekulic tegen Noorse media op weg naar de rechtbank. Meer commentaar gaven de twee niet.

De uitspraak in de zaak begint maandag om 08.30 uur. Høiby is om gezondheidsredenen niet fysiek aanwezig in de rechtbank. Hij volgt het uitspreken van het vonnis via een videoverbinding vanuit de gevangenis.

Tegen Høiby is in maart een gevangenisstraf van zeven jaar en zeven maanden geëist. De 29-jarige zoon van de kroonprinses wordt beschuldigd van veertig strafbare feiten, waaronder meerdere verkrachtingen.