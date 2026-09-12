Meer dan vijftig bioscopen en filmtheaters eren de onlangs overleden Cees Geel door tijdens de Bioscoop 10-Daagse de filmklassieker Simon te vertonen. De film waarvoor Geel een Gouden Kalf en de acteursprijs op het Tribeca Festival in New York won, is weer te zien van 18 tot en met 27 september.

In de tragikomedie van Eddy Terstall speelde Geel een hasjdealer die bevriend raakt met een verlegen homoseksuele tandarts (Marcel Hensema). De film won vier Gouden Kalveren, waaronder die voor beste film van het jaar en de publieksprijs.

Geel overleed half juli op 61-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand. Simon uit 2004 was vermoedelijk zijn bekendste filmrol. Daarnaast was hij jarenlang te zien in de hitserie Flikken Rotterdam.

Tijdens de Bioscoop 10-Daagse zetten alle bioscopen van Nederland de bezoekers extra in het zonnetje, met acties, vrijkaarten en events.