Russell Brand blijft in hechtenis tot hij maandag de strafmaat hoort in de verkrachtingszaak waarin hij schuldig is bevonden. Dat heeft de rechter donderdag bepaald. Naar verwachting wacht de Britse komiek een lange gevangenisstraf, nu hij schuldig is bevonden aan een verkrachting en drie gevallen van seksueel misbruik.

De verkrachting waar Brand aan schuldig is bevonden, vond plaats in 2009. Hij en een vrouw hadden eerst met wederzijdse toestemming seks, maar daarna had hij haar zonder toestemming anaal gepenetreerd. Verder is Brand schuldig bevonden aan een incident waarbij hij een vrouw bij de borsten pakte. Ook had hij in 2009 zijn hoofd tussen de benen van een vrouw gedaan en had hij rond 2004 een vrouw bij een radiostation aangevallen.

In totaal stond Brand in de zaak terecht voor zeven aanklachten. Hij werd vrijgesproken van twee andere verkrachtingen en een poging tot aanranding.

Donderdag werd ook bekend dat er onderzoek wordt gedaan naar nieuwe beschuldigingen van verkrachtingen van twee vrouwen. Volgens de BBC is de 51-jarige Brand al ondervraagd over deze beschuldigingen.