Het Britse hof heeft op sociale media iedereen bedankt die het koningspaar tijdens de reis door het Caribisch gebied heeft gesteund en gevolgd. Daarbij deelt het hof twee foto's van het koningspaar.

"Een gezamenlijke reis wordt niet gemeten aan de hand van de afgelegde kilometers, maar aan de momenten die ons bijblijven", schrijft het hof namens Charles en Camilla. "Dank aan iedereen die hun reis door het Caribisch gebied heeft gesteund en gevolgd."

Het koningspaar bezocht tijdens de reis onder meer Antigua en Barbuda, waar Charles deelnam aan een bijeenkomst van regeringsleiders van het Gemenebest. Ook bezocht de koning de Bahama's en Guyana.