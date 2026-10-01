Verschillende organisaties willen beter zorgen voor hun medewerkers op het gebied van financiële gezondheid. Dat bleek donderdag uit het rondetafelgesprek met koningin Máxima en onder anderen Leone Groote Woortmann-Broens van zorgorganisatie Parnassia en Esmé Valk van Schiphol Group. De koningin heeft hen aangemoedigd om een werkgroep te beginnen om van elkaar te leren.

Volgens Valk en Groote Woortmann-Broens hebben werknemers steeds vaker problemen met reiskosten. Groote Woortmann-Broens ziet dat medewerkers zich daardoor vaker ziekmelden. "Het verzuim aan het einde van de maand loopt op, zeker met de gestegen benzinekosten", aldus de bestuurder. "We zien enorme uitval van mensen die onder druk staan. Maar ze vragen niet snel om hulp."

Volgens Valk heeft Schiphol daarom afspraken gemaakt om reiskosten beter te vergoeden. Ze wijst er daarnaast op dat werkgevers niet te vaak met toeslagen moeten werken. "Sommige mensen kiezen dan alleen voor nacht- en weekenddiensten, maar dat kan schadelijk zijn voor de gezondheid en het sociale leven", aldus Valk.

Studieschuld

Een andere maatregel die tijdens het rondetafelgesprek aan bod kwam, was het overnemen van de schulden van een werknemer. Zeker in het geval van veel verschillende schuldeisers kan dat voor overzicht zorgen, meent gespreksleider Sadik Harchaoui. Er werd dan ook gewezen op de regeling van telecomprovider KPN. Medewerkers kunnen daarmee hun studieschuld bij DUO belastingvrij aflossen.

Dit soort regelingen zijn volgens Harchaoui ook voordelig voor de overheid, omdat burgers daardoor financieel meer kunnen. "Dat betaalt zich zo terug", aldus Harchaoui. De koningin was enthousiast over het idee dat meer werkgevers schulden overnemen. Volgens haar zouden werkgevers gezamenlijk kunnen optreden om voordelige afspraken te maken over de belasting daarover.

Máxima voerde het rondetafelgesprek tijdens haar bezoek aan de Nationale Politie in Apeldoorn. Eerder besprak ze de financiële gezondheid van politiemedewerkers en de interventies van de Nationale Politie als werkgever.