De Russische film Minotaur van regisseur Andrey Zvyagintsev heeft zondag de publieksprijs gewonnen op het festival PAFF in Amsterdam. De prijs is in ontvangst genomen door distributeur Lumière na een videoboodschap van de hoofdrolspeelster Iris Lebedeva bij de afsluiting van de tiende editie.

Minotaur volgt een Russische zakenman tijdens de eerste dagen van de invasie in Oekraïne in 2022. Zijn persoonlijke problemen groeien uit tot een bredere reflectie op de invloed van oorlog en macht op het dagelijks leven. De film draait vanaf 26 november in de Nederlandse bioscopen.

Eerder won Minotaur ook een van de belangrijkste prijzen op het Festival van Cannes. In Rusland is Zvyagintsev, die met regelmaat kritiek uit op de Russische oorlog in Oekraïne, bestempeld tot 'buitenlandse agent'. Dit predicaat wordt door het Kremlin vaak gebruikt om critici te onderdrukken.