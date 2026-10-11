VELSEN (ANP) - ADO Den Haag heeft voor de derde keer dit seizoen een punt gepakt in de Eredivisie. Het elftal van trainer Robin Peter speelde een groot deel van de uitwedstrijd tegen Telstar met een man minder na een rode kaart voor de jarige Milan Hokke, maar wist stand te houden: 2-2.

Hokke trapte in de dertiende minuut op de hakken van de doorgebroken Tyrone Owusu en werd weggestuurd door scheidsrechter Erwin Blank. Owusu schoot vervolgens raak uit de toegekende vrije trap: 1-0.

Met tien man kwam ADO al snel langszij. Na een dieptepass van Evan Rottier was Yannick Eduardo trefzeker: 1-1. ADO sloeg in de 25e minuut weer toe. Na een fout van Marvin Peersman, die de bal terug wilde koppen op doelman Ronald Koeman, was Rottier attent. De aanvaller zat er met zijn hoofd tussen en scoorde: 1-2.

Afstandsschot

Owusu was in de 37e minuut met een afstandsschot voor een tweede keer trefzeker voor Telstar, dat na rust een overwicht had en kansen kreeg. Het winnende doelpunt leverde dat niet op.

Telstar heeft na acht wedstrijden 6 punten en ADO 3 punten.