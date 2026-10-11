ROTTERDAM (ANP) - Feyenoord rouwt om het overlijden van Henk van der Bijl. De doelman, die in de jaren veertig en vijftig 210 wedstrijden voor de Rotterdammers speelde, was de oudst nog levende speler van de club. Hij is 101 jaar geworden, meldt de koploper van de Eredivisie.

Van der Bijl maakte als jeugdspeler van Feyenoord in 1937 de officiële opening van De Kuip mee. Hij werd tijdens de Tweede Wereldoorlog tewerkgesteld in Polen en debuteerde in 1946 in het eerste elftal van Feyenoord. Na ruim tien jaar vertrok de geboren Rotterdammer in 1957 naar Fortuna Vlaardingen. Daar beëindigde hij een jaar later zijn loopbaan.

Van der Bijl bezocht drie jaar geleden op 98-jarige leeftijd nog een bekerduel van zijn favoriete club met FC Utrecht in De Kuip. Feyenoord stond vorig jaar uitgebreid stil bij zijn honderdste verjaardag. De club heeft online een condoleanceregister geopend zodat supporters hun medeleven kunnen betuigen.