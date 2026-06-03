Koning Frederik van Denemarken heeft woensdag kennisgemaakt met het nieuwe Deense kabinet. Hij ontving de ministersploeg op paleis Amalienborg in Kopenhagen.

Voorafgaand aan de ontmoeting bekrachtigde Frederik de benoeming van de regering door een koninklijk besluit te ondertekenen. Daarna werd met de hele groep een foto gemaakt op een van de paleistrappen.

Het nieuwe kabinet wordt opnieuw geleid door Mette Frederiksen. Het is haar derde termijn als premier. De onderhandelingen over de coalitie duurden naar Deense begrippen lang. De partijen hadden er 69 dagen voor nodig, wat een nieuw record is.

Voor het eerst telt de regering ook meer vrouwen dan mannen. Van de 21 bewindvoerders zijn er 11 vrouw.