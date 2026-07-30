Rutger van Barneveld leeft zijn droom na eerste hitsucces

Het leven van Rutger van Barneveld is "compleet veranderd" sinds hij deze maand zijn eerste nummer 1-hit scoorde met Zwoele Zomernachten. De volkszanger leeft sindsdien elke dag zijn droom, vertelde hij donderdag in de SBS6-talkshow De Oranjezomer.

Van Barneveld is al jaren bezig, maar een hit bleef tot dusver uit. Wel kreeg hij zes jaar geleden naamsbekendheid door zijn deelname aan het programma Ik Geloof In Mij, waarin relatief onbekende volkszangers werden gevolgd. "Toen liep het eigenlijk al een beetje uit de hand, maar dit is wel even mega natuurlijk", zei Van Barneveld over Zwoele Zomernachten.

De zanger heeft nu naar eigen zeggen "best wel een leuk leven". "Ik kan doen wat ik wil en heb leuke mensen om me heen. Alleen weinig slaap, maar dat maakt allemaal niks uit."