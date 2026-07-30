CONCACAF wijst FIFA-voorstel commercialisering WK af

MIAMI (ANP) - De Noord-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF heeft het voorstel van de FIFA om de commerciële rechten van het WK te verkopen afgewezen. Dat meldt de bond donderdagavond in een verklaring. Eerder op donderdag ging de Europese voetbalbond UEFA over tot een boycot van competities van de FIFA zolang de plannen op tafel liggen.

De leden van de CONCACAF kwamen donderdag bijeen om het voorstel te bespreken. Onder hen de gastlanden van het afgelopen WK, de Verenigde Staten, Canada en Mexico, maar ook Curaçao en Suriname. De 41 leden van de bond hebben het voorstel unaniem afgewezen.

In de verklaring spreekt de Noord-Amerikaanse bond over de waarden van de sport, waarbij onder meer transparantie centraal staat. De landen uitten tijdens de vergadering "diepe zorgen" over het gebrek aan overleg bij het opstellen van het voorstel, en spreken van een "kunstmatig korte deadline". De FIFA wilde uiterlijk 19 september een reactie van de leden. De CONCACAF roept de wereldvoetbalbond op om in het vervolg de eigen statuten te volgen bij besluitvorming.