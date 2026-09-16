Bologna ontslaat trainer Tedesco na vier speelronden

BOLOGNA (ANP) - Bologna heeft na vier speelronden in de Italiaanse Serie A trainer Domenico Tedesco ontslagen. De club maakte het nieuws bekend op zijn website. Een opvolger is er al: Raffaele Palladino heeft een contract getekend tot medio 2029.

Bologna verloor dit seizoen al drie keer en speelde een keer gelijk. De ploeg bungelt onderin met 1 punt.

Tedesco werd deze zomer aangesteld bij Bologna, nadat hij vorig seizoen de Turkse topclub Fenerbahçe coachte. Tussen februari 2023 en januari 2025 was hij bondscoach van België.

Tedesco kwam vorige week nog in het nieuws nadat hij van de Italiaanse profliga een schorsing van twee speeldagen had gekregen na een woedeuitbarsting tijdens de competitiewedstrijd tegen Sassuolo (2-2). Hij kreeg toen in de blessuretijd een rode kaart, omdat hij de scheidsrechter had beledigd.