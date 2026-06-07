NEW YORK (ANP) - Nederlandse toeristen reageren verbaasd als ze in de stromende regen over Times Square lopen en de internationals van het Nederlands elftal op drie grote televisieschermen zien. "Kijk, daar heb je Memphis Depay", zegt Jeroen uit Utrecht als hij de spits van Oranje stoer over het door neonlichten verlichte plein ziet kijken. "En daar heb je Gravenberch en Frenkie. Dit is toch tof."

Het Nederlands elftal ontmoet maandag Oezbekistan in de laatste oefeninterland voor het WK in New York. De KNVB wil dat niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Onder de noemer 'Oranje neemt New York over' maakt de voetbalbond het Nederlands elftal zichtbaar in de grootste stad van de Verenigde Staten.

Modefotograaf Roger Neve vereeuwigde de spelers van bondscoach Ronald Koeman met zwart-witportretten en die waren twee keer een kwartier zichtbaar op misschien wel het best verlichte plein van de wereld door de vele verlichte displays. De portretten hangen ook in metrostations en op bekende plekken in New York.

Knicks

Een schreeuwende Virgil van Dijk, een stoer kijkende Noa Lang en een lachende Brian Brobbey. Ze verschenen allemaal op grote televisieschermen. Nederlandse journalisten die de KNVB had opgetrommeld, legden alles vast.

Passerende Amerikanen en bezoekers aan de theaters op Broadway zijn nog niet bezig met het WK dat op 11 juni van start gaat met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika.

Veel inwoners van New York zijn in de ban van de basketballers van de Knicks. Zij lijken op weg naar de derde titel in de NBA, na kampioenschappen in 1970 en 1973. De spelers van het Nederlands elftal brachten vrijdagavond al een bezoek aan Times Square, waar ze poseerden voor een groepsfoto.