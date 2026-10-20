Paris Saint-Germain verslaat FC Barcelona in Champions League

PARIJS (ANP) - Paris Saint-Germain heeft in de Champions League gewonnen van FC Barcelona. In Parijs werd het 4-2 voor de winnaars van de afgelopen twee edities van het Europese clubtoernooi. Het was voor Barcelona de eerste nederlaag van het seizoen.

Frenkie de Jong maakte nog niet zijn rentree bij FC Barcelona. De Oranje-international, die dit seizoen nog niet in actie kwam door een blessure, zat wel op de bank. Rodri ontbrak bij de Catalanen, mogelijk door een blessure.

Beide ploegen kregen grote kansen op de openingstreffer in het Parc des Princes. Zo schoot PSG-buitenspeler Khvicha Kvaratskhelia in de tweede minuut op de paal. Voor Barcelona werd onder meer Raphinha gevaarlijk. Désiré Doué opende in de 38e minuut de score voor de thuisploeg met een schot van buiten het strafschopgebied.

De 19-jarige Xavi Espart tekende voor de gelijkmaker namens FC Barcelona. Hij schoot in de korte hoek raak na een mooie steekpass van Fermín López. De Parijzenaren kwamen weer op voorsprong dankzij Lucas Hernández, die hard raak kopte uit een hoekschop. In de 79e minuut bracht Lamine Yamal, die verder weinig te zien was, Barcelona weer op gelijke hoogte. Hij rondde een individuele actie over de rechterflank af met een puntertje. Nog geen twee minuten later scoorde Vitinha de 3-2 met een halfhoog schot van buiten het strafschopgebied. In de 86e minuut besliste Fabián Ruiz het duel in het voordeel van PSG. Hij kon een voorzet van Achraf Hakimi eenvoudig binnentikken.

PSG zag Ousmane Dembélé geblesseerd uitvallen. De Ballon d'Or-winnaar greep naar zijn hamstring. Ook Kvaratskhelia liep een blessure op. Bij Barcelona moest Dani Olmo het veld geblesseerd verlaten.