Waterdispenser voor kantoor kiezen: waar let je op?

Goed drinkwater op kantoor lijkt een detail, maar het heeft directe invloed op concentratie, energie en sfeer. Medewerkers die makkelijk vers water kunnen tappen, drinken meer en voelen zich fitter tijdens de werkdag. Toch loopt de keuze voor een dispenser vaak vast op praktische vragen. Welk type past bij jouw kantoor, en waar moet je precies op letten?

Welke soorten waterdispensers zijn er voor kantoren?

Wie een waterdispenser voor kantoor zoekt, komt al snel twee hoofdtypes tegen die elk hun eigen voordelen hebben. Het eerste type werkt met verwisselbare waterflessen. Zo'n toestel plaats je overal neer, want je hebt geen aansluiting op de waterleiding nodig. Het nadeel is dat iemand de flessen moet bestellen, tillen en vervangen, en dat leeg raakt op het minst handige moment.

Het tweede type sluit je direct aan op de waterleiding en tapt onbeperkt vers water. Steeds meer kantoren kiezen hiervoor, want je bent niet afhankelijk van voorraden of leveringen en er verdwijnen geen plastic wegwerpflessen meer op de werkvloer. De aanschaf ligt vaak hoger en je hebt een aansluiting nodig, maar op de lange termijn is dit type meestal voordeliger en onderhoudsarmer. Voor drukke kantoren met veel medewerkers is dit doorgaans de logische keuze.

Waar moet je op letten bij de keuze?

Voordat je een model uitkiest, is het slim om een paar praktische punten langs te lopen. Ze bepalen samen welk toestel echt bij jouw werkplek past. Let daarbij op de volgende zaken:

Aantal medewerkers en verbruik: een team van tien personen heeft een compact tafelmodel nodig, terwijl een kantoor met vijftig of meer werkplekken beter uit de voeten kan met een vrijstaand toestel met hoge capaciteit.

Ruimte en plaatsing: kies een plek die goed bereikbaar is, bijvoorbeeld bij de pauzeruimte of de koffiehoek.

Water op temperatuur: veel toestellen tappen koud, heet en bruisend water uit één apparaat. Dat scheelt weer een aparte waterkoker of fles bronwater.

Filtering en waterkwaliteit: een goed zuiveringssysteem verbetert de smaak en haalt ongewenste stoffen zoals PFAS en microplastics uit het water. Vraag na welke techniek een toestel gebruikt en hoe die ziektekiemen tegengaat.

Onderhoud en hygiëne: reiniging en periodiek onderhoud houden het water veilig. Ga na hoe vaak dat nodig is en wie dat verzorgt.

Neem deze punten samen door met de mensen die de dispenser dagelijks gaan gebruiken. Zo voorkom je dat je achteraf toch het verkeerde model in huis hebt gehaald.

Wat kost een waterdispenser en wat levert het op?

De kosten hangen sterk af van het type en de vorm waarin je het toestel aanschaft. Kopen betekent een eenmalige investering, terwijl huren de kosten spreidt en meestal onderhoud en service meeneemt. Voor kantoren die het gedoe uit handen willen geven, is huren vaak aantrekkelijk. Reken naast de aanschaf of huurprijs ook op kosten voor filters, reiniging en, bij flessystemen, de flessen zelf.

Daar staat een hoop tegenover. Een vaste watervoorziening scheelt bergen wegwerpflesjes, wat zowel kosten als afval bespaart. Medewerkers hoeven de deur niet uit voor een fles water en blijven beter gehydrateerd, en dat merk je aan de concentratie in de middag. Schoon, goed gefilterd water draagt bovendien bij aan een gezonde werkplek, en een net toestel in de pauzeruimte oogt verzorgd naar bezoekers toe. Bekijk het dus niet als losse uitgave, maar als iets dat zich terugbetaalt in gemak en welzijn.

Zo maak je de juiste keuze voor jouw kantoor

De juiste keuze begint bij de vraag hoe jouw team het toestel gaat gebruiken. Een klein kantoor met een handvol medewerkers is met een compact tafelmodel prima geholpen, terwijl een groter bedrijf beter af is met een leidinggebonden dispenser die onbeperkt tapt. Weeg het aantal gebruikers, de beschikbare ruimte, de gewenste watertemperatuur en de zuivering tegen elkaar af, en betrek daar de kosten voor onderhoud en filters bij.

Twijfel je tussen kopen en huren? Kijk dan niet alleen naar de prijs van vandaag, maar naar de totale kosten over een paar jaar, inclusief service en verbruik. Vraag leveranciers om een heldere opgave en vergelijk wat je werkelijk krijgt, van capaciteit tot filtertechniek. Met een toestel dat past bij de grootte en het ritme van je kantoor, zorg je jarenlang voor vers en veilig water op de werkplek zonder omkijken.