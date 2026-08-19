Openingswedstrijd PSG omgezet in uitduel door slechte grasmat

PARIJS (ANP/AFP) - De eerste competitiewedstrijd van Paris Saint-Germain is geen thuis- maar een uitwedstrijd. De Franse League (LFP) heeft de wedstrijd omgezet vanwege de slechte staat van de grasmat van de landskampioen en Champions League-winnaar.

PSG begint het seizoen nu met een uitwedstrijd bij Stade Rennes. De thuiswedstrijd tegen Rennes is nu op 6 maart.

"Met de huidige staat van het veld kan de veiligheid van de spelers niet gegarandeerd worden", meldde de LFP in een verklaring.

PSG liet weten dat de exceptionele weken van hitte en droogte in Parijs deze zomer de achteruitgang van het veld heeft versneld. De grasmat wordt voor de thuiswedstrijd tegen AS Monaco op 4 september vervangen, liet de club weten.