Zangeres Sara Bareilles brengt op 28 augustus haar nieuwe album Good Grief uit. Het is haar eerste studioalbum in zeven jaar. Ook gaat de Amerikaanse artiest in het najaar op tournee door Noord-Amerika, maakte zij woensdag bekend op Instagram.

Bareilles omschrijft het album als "een liefdesbrief aan het zwaarste hoofdstuk van mijn leven". "Ik ben zo dankbaar voor iedereen die met liefde het gewicht van deze periode met me heeft gedragen", aldus de zangeres. De tournee begint op 9 september in Boston en eindigt op 19 oktober in Seattle. Onderweg doet Bareilles onder meer New York, Toronto, Chicago, Los Angeles en San Francisco aan.

Bareilles is bekend van hits als Love Song, Brave en Gravity. Haar meest recente studioalbum was Amidst the Chaos uit 2019.