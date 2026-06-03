ROTTERDAM (ANP) - Virgil van Dijk baalde van de nederlaag van het Nederlands elftal tegen Algerije (0-1) in De Kuip. "Dit wil je niet in een 'uitzwaaiwedstrijd'", zei de aanvoerder, die donderdagmiddag met zijn ploeggenoten van de nationale ploeg naar New York voor een trainingskamp vliegt. "Als je naar de wedstrijd kijkt, hadden we met minstens 2-0 voor moeten staan. Hopelijk komt de scherpte snel terug en maken we het voortaan wel af."

Nederland miste voor rust een aantal grote kansen, maar was in de tweede helft minder gevaarlijk, met uiteindelijk elf invallers. "Het is positief dat de meeste spelers minuten hebben gemaakt, maar we spelen natuurlijk niet om te verliezen", zei Van Dijk, die in de rust werd gewisseld.

Oranje speelt maandag nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan en moet zes dagen later klaar zijn voor het eerste duel met Japan op het WK. "Het is duidelijk dat het veel beter moet. Daar hebben we maandag nog een kans voor en dan moeten we er klaar voor zijn", zei de centrale verdediger vlak na het oefenduel bij de NOS.

Van Dijk vertelde dat het ontslag van zijn trainer Arne Slot bij Liverpool voor hem als een verrassing kwam. "Ik landde zaterdag in Amsterdam en toen was het al gelekt", zei de aanvoerder. "Daarna heb ik gesprekken gehad met de club, maar toen was het besluit al genomen. Het is niet zo dat ze mij om advies hebben gevraagd. Ik heb inmiddels met Arne en assistent Sipke Hulshoff gesproken en ik ben dankbaar voor wat ze voor me hebben betekend."