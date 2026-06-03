ROTTERDAM (ANP) - Denzel Dumfries is woensdag medisch gekeurd door Real Madrid. Dat bevestigde bondscoach Ronald Koeman na de verloren oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije (0-1) in De Kuip.

"Ik heb hem daar toestemming voor gegeven", zei Koeman. "Ik weet niet of de transfer nu helemaal rond is. Maar als iemand dit verdient, dan is hij het. Al had ik hem liever naar FC Barcelona zien gaan."

De 30-jarige Dumfries verruilde PSV vijf jaar geleden voor Internazionale, met wie hij tweemaal kampioen werd. Hij was geschorst voor de oefeninterland tegen Algerije.