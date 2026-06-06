NEW YORK (ANP) - Justin Kluivert maakte al op 18-jarige leeftijd zijn debuut voor Oranje. Nu, ruim acht jaar later, begint de oud-speler van Ajax bij het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico pas aan zijn eerste eindtoernooi. "Als je een beetje uit beeld raakt, is het lastig terugkomen. Ook al wist ik dat ik erbij hoorde. Ik vrat mezelf soms op. Gelukkig gaat het er nu toch van komen", aldus Kluivert, die zichzelf bij Bournemouth weer in de kijker speelde bij bondscoach Ronald Koeman.

Het was ook Koeman die Kluivert in maart 2018 liet debuteren. Oranje kwam net uit een grote crisis en miste na het EK van 2016 ook het WK van 2018. De boel vanaf het begin opnieuw opbouwen was het devies. "Ik debuteerde vroeg, bijna te vroeg voor mijn gevoel", aldus Kluivert. "Ik sta nu pas op twaalf interlands. Ik heb een beetje een gekke carrière gehad, iedereen heeft zo zijn eigen verhaal."

Kluivert bereikte in 2017 met Ajax de finale van de Europa League en vertrok een jaar later, op 19-jarige leeftijd, voor ruim 17 miljoen euro naar AS Roma. Een grote doorbraak bleef uit, waarna de Italianen Kluivert verhuurden aan RB Leipzig, OGC Nice en Valencia. Kluivert koos in de zomer van 2023 voor een vijfjarig contract bij Bournemouth. Een stap die niet iedereen begreep, maar goed uitpakte.

Knieblessure

"Trainer Andoni Iraola heeft een grote rol voor mij gespeeld. Hij zei: hoe lijkt het je om als aanvallende middenvelder te spelen", vervolgt Kluivert. "Tegen Newcastle deed ik het daar geweldig en sindsdien ben ik niet meer weg te denken. Bournemouth is echt zo'n club waar je niet tegen wil spelen. We hebben een klein stadion en zitten de tegenstanders elke wedstrijd heel dicht op de huid."

Kluivert liep begin januari een knieblessure op en moest zich laten opereren. Opnieuw leek een groot toernooi aan hem voorbij te gaan, maar in mei keerde de Amsterdammer terug. In de tussentijd stuurde hij Koeman af en toe een appje. "Ik weet dat de doktoren onderling contact houden met blessures, maar ik wilde toch even laten weten dat het goed met me ging. De bondscoach zei dat de appjes wel hebben geholpen." Kluivert had ook veel steun aan zijn vrouw. "Zij weet dat het WK een droom voor mij is en zei: focus je nou eerst op voetballen bij je club. Daar heeft ze gelijk in gehad."

Koeman koos woensdag in de met 1-0 verloren thuiswedstrijd tegen Algerije voor een middenveld met Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders en Frenkie de Jong. Kluivert verving halverwege rechtsbuiten Crysencio Summerville, maakte een gretige indruk en was dicht bij een openingsdoelpunt. "Als de bondscoach mij op het WK nodig heeft, ben ik er klaar voor."