De Deense koningin Margrethe heeft traditiegetrouw haar intrek genomen in haar zomerresidentie in Frankrijk. Afgelopen weekend werd ze gezien op de lokale markt in Cahors, in het zuiden van het land.

Gekleed in een roze shirt en lichte rok deed ze, omgeven door een hofdame en beveiligers, inkopen, meldt het Deense persbureau Ritzau. De 86-jarige gepensioneerde koningin maakte tevens gebruik van een wandelstok.

Margrethe kocht het Château de Cayx in Cahors, ten noorden van Toulouse, in 1974 samen met haar in 2018 overleden man prins Henrik. Sindsdien brachten de twee er elke zomer enkele weken door, iets wat Margrethe voortzette na de dood van haar echtgenoot.

De moeder van koning Frederik kampte eerder dit jaar met diverse gezondheidsproblemen. Zo belandde ze twee keer in het ziekenhuis. Eenmaal ging het om hartklachten.