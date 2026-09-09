Nederlands koningspaar voorin rouwstoet koning Harald

Vrijwel alle koninklijke gasten lopen woensdag mee in de rouwstoet van koning Harald tussen het paleis en de Domkerk in Oslo. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia lopen tussen de eerste vertegenwoordigers van de aanwezige monarchieën.

Achter de Noorse koninklijke familie, waarvan de koninginnen Mette-Marit en Sonja in de auto reizen, lopen leden van de Zweedse koninklijke familie voorop. Ook koning Abdullah en koningin Rania van Jordanië zijn voorin de stoet te vinden. Vlak daarachter volgen Willem-Alexander, Máxima en Amalia. Ook de koningshuizen van onder meer Spanje, België, Denemarken en Luxemburg zijn van de partij.

De Britse prins William en zijn tante prinses Anne zijn een van de laatste koninklijke gasten in de processie. Daarachter volgen staatshoofden en andere hoogwaardigheidsbekleders. Daaronder bevindt zich de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

Prinses Beatrix arriveerde per bus bij de Domkerk. Ook andere koninklijke gasten op leeftijd zoals koningin Silvia van Zweden werden gebracht.