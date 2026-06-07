De komedie Scary Movie 6 van en met Marlon en Shawn Wayans heeft dit weekend wereldwijd 105 miljoen dollar opgebracht. Volgens Deadline is het daarmee de beste opening van de langlopende franchise. De film heeft met deze opbrengst zijn budget van 30 miljoen dollar al ruim drie keer terugverdiend.

In de Scary Movie-films worden vooral bekende horrorfilms op de hak genomen. In het zesde deel komen recente hits als Weapons, The Substance en Get Out aan bod. De Wayans-broers maakten de eerste twee films in de reeks, maar daarna werden zij vervangen door andere schrijvers en regisseurs. Met het zesde deel, de eerste sinds 2013, keren zij weer terug.

De Scary Movies krijgen over het algemeen zeer matige recensies van de critici, maar het publiek bewijst met deze opbrengst de reeks nog steeds te omarmen.