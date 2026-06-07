ORLÉANS (ANP/RTR) - De voetballers van de Democratische Republiek Congo wijken voor hun laatste oefenwedstrijd ter voorbereiding op het wereldkampioenschap uit naar Orléans in Frankrijk. Het duel is achter gesloten deuren, meldt een woordvoerder van het team.

De wedstrijd stond oorspronkelijk gepland in Cádiz in Spanje, maar de burgemeester van die stad zette een streep door het duel vanwege zorgen over de ebola-uitbraak in Congo.

De selectie van Congo bereidt zich in de Spaanse stad Marbella voor op het WK. Eerder verbleef het elftal van bondscoach Sébastien Desabre tien dagen op trainingskamp in België, waar ze woensdag met 0-0 gelijkspeelden tegen Denemarken.

Donderdag vertrekken de Congolese voetballers naar Houston in de Verenigde Staten. Amerikaanse functionarissen hebben spelers en officials laten weten dat ze 21 dagen buiten Congo moesten zijn geweest en symptoomvrij moesten zijn voordat ze het land mochten binnenkomen om deel te nemen aan het WK.