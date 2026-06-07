In de Spotlight: Carine de Meyere van Women of the World brengt vrouwelijke leiders wereldwijd samen

In de nieuwste aflevering van de vodcast In de Spotlight vertelt Carine De Meyere openhartig over haar missie, haar internationale reizen en waarom zij gelooft dat vrouwen letterlijk groter moeten leren denken.“Je kunt niet zijn wat je niet ziet,” zegt De Meyere. “Daarom vind ik het zo belangrijk om vrouwen internationaal met elkaar in contact te brengen."

Carine de Meyere is veel meer dan een ondernemer of netwerker. Als founder van Women of the World bouwde zij de afgelopen jaren aan een internationaal platform waar vrouwelijke leiders, ondernemers, investeerders en changemakers elkaar ontmoeten, versterken en nieuwe kansen creëren.Van Silicon Valley in de USA tot Saudi-Arabië en van Japan tot China organiseert De Meyere internationale leadership journeys waarmee vrouwen niet alleen hun netwerk vergroten, maar ook letterlijk groter leren denken.

Women of the World Carine de Meyere is expert op het gebied van gendergelijkheid en investeringen in vrouwgerichte projecten. Ze studeerde Women’s Studies aan Harvard University, is verbonden aan de Clinton Foundation op het gebied van social entrepreneurshipen werkte als knowledge broker voor Hub Culture tijdens het World Economic Forum en met haar climate accelerator the Hurry Up Group op diverse internationale klimaatconferenties (COP’s)Met haar internationale platform Women of the World organiseert de Meyere vrouwelijke leadership journeys over de hele wereld om vrouwen te verbinden, versterken en internationaal te laten groeien.Vanuit haar wereldwijde netwerk brengt ze investeerders, ondernemers en changemakers samen om maximale maatschappelijke impact te creëren via purpose driven fundraising, innovatie en internationaal ondernemerschap.Hoewel haar werk inmiddels wereldwijd impact maakt, ontstond Women of the World vanuit een persoonlijke frustratie. Als ondernemer merkte de Meyere jarenlang hoe moeilijk het voor vrouwen is om serieus genomen te worden bij het ophalen van financiering.“Nederland is nog steeds behoorlijk patriarchaal,” vertelt ze in het interview. “Mensen vroegen mij letterlijk waarom ik geld kwam ophalen terwijl ik een succesvolle man had. Dan dacht ik: zijn succes is van hem, mijn onderneming is van mij.”Juist die ervaringen motiveerden haar om een internationaal platform te bouwen waarin vrouwen elkaar versterken in plaats van beconcurreren.

Van Silicon Valley tot China: Carine de Meyere brengt vrouwelijke leiders wereldwijd samen

Een belangrijk onderdeel van Women of the World zijn de internationale leadership journeys die De Meyere organiseert. Inmiddels reisde zij met groepen vrouwelijke ondernemers, bestuurders en professionals naar onder meer Silicon Valley, Saudi-Arabië, Japan en in oktober naar China.“Echte groei ontstaat buiten je comfortzone,” zegt ze. “Als vrouwen een week intensief samen reizen, ontstaan er verbindingen die levens kunnen veranderen.”Tijdens de eerste reis naar Silicon Valley zag de Meyere iets ontstaan wat uiteindelijk de kern van haar community werd. Vrouwen begonnen elkaar actief te helpen aan nieuwe banen, zakelijke kansen en investeringen.“Ik zag vrouwen elkaar vooruit helpen zonder concurrentiegevoel,” vertelt ze. “Toen besefte ik hoe krachtig een natuurlijke sisterhood kan zijn.”

Tech en AI mogen geen mannenwereld blijven

Volgens De Meyere is het juist nu essentieel dat vrouwen zichtbaarder worden binnen technologie, AI en innovatie. Ze maakt zich zorgen over het feit dat veel vrouwen de techsector verlaten rond hun vijfendertigste, vaak door een gebrek aan ondersteuning en doorgroeimogelijkheden.“De toekomst van werk ligt in technologie en AI,” zegt ze. “Maar als vrouwen daar niet voldoende vertegenwoordigd zijn, bouwen we opnieuw systemen met een gender bias waarin het vrouwelijk perspectief ontbreekt. ”Daarom neemt ze bewust ook jonge vrouwelijke talenten mee tijdens haar internationale reizen. Studenten, startup founders en jonge professionals krijgen zo toegang tot een internationaal netwerk van ervaren vrouwelijke leiders en investeerders.

Naast internationale reizen brengt Women of the World ook vrouwelijke investeerders en ondernemers samen. Zo investeerde De Meyere samen met deelnemers van haar netwerk al in diverse female-founded startups op het gebied van healthtech, AI en sociale innovatie.Echte impact ontstaat wanneer vrouwen elkaar meenemenVoor De Meyere draait succes inmiddels niet meer alleen om business, maar vooral om maatschappelijke impact. “Business moet bijdragen aan een betere wereld,” zegt ze. “We hebben meer vrouwelijke leiders nodig die vanuit verbinding, empathie en samenwerking durven bouwen.”Ondanks alle uitdagingen blijft ze optimistisch over de toekomst van vrouwen wereldwijd. Volgens haar begint verandering uiteindelijk bij bewustwording en internationale samenwerking en ligt de sleutel in internationale samenwerking, kennisdeling en het bouwen van duurzame netwerken tussen vrouwen wereldwijd.“Daarom moeten vrouwen elkaar zichtbaar maken, versterken en helpen groter te dromen.”