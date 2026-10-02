Tobey Maguire is na jaren officieel weer single. De acteur, bekend van zijn rol als Spider-Man in de trilogie van begin deze eeuw, heeft na tien jaar eindelijk zijn scheiding met zijn ex Jennifer Meyer afgerond.

Uit rechtbankpapieren, die in handen zijn van Us Magazine, blijkt dat Maguire en Meyer in september officieel single zijn verklaard. De twee trouwden in 2007 en gingen in oktober 2016 uit elkaar.

Maguire en Meyer hebben samen dochter Ruby (negentien) en zoon Otis (zeventien). Ten tijde van de bekendmaking van hun breuk, tien jaar geleden, zeiden ze dat hun belangrijkste prioriteit was om hun kinderen samen "met liefde, respect en vriendschap" op te voeden.