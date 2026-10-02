HELMOND (ANP) - Heracles Almelo heeft voor de eerste keer dit seizoen gelijkgespeeld. De ploeg van coach Vincent Heilmann kwam uit bij Helmond Sport tot 2-2. De ploeg blijft ondanks het puntenverlies koploper van de eerste divisie en heeft de eerste periodetitel voor het grijpen.

De ploeg uit Twente kwam al vroeg voor door een doelpunt van Maurice Wrusch, maar moest na 8 minuten al met tien man verder. Scheidsrechter Martin van den Kerkhof gaf David Vicente een rode kaart voor een overtreding. Helmond Sport maakte via Tarik Essakkati al snel 1-1.

Heracles wist in ondertal toch weer de leiding te nemen door een goal van Manny Rodríguez vlak voor rust. Sem Dekker zorgde in de tweede helft voor de gelijkmaker: 2-2.

Aan die stand veranderde niets, al moest Helmond Sport de laatste twintig minuten eveneens met tien man verder. Essakkati zag na een tweede gele kaart rood en moest het veld af.