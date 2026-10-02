LUIK (ANP) - Het Belgische voetbalelftal heeft in Luik Turkije met 3-0 verslagen in de Nations League. Kevin De Bruyne maakte in Stade Maurice Dufrasne (Sclessin) twee doelpunten voor de ploeg van bondscoach Mark van Bommel. Romelu Lukaku nam de derde treffer voor zijn rekening.

België won de eerste wedstrijd van Italië (2-0), maar verloor daarna van Frankrijk (0-1). Met 6 punten uit drie wedstrijden bezetten de 'Rode Duivels' de tweede plaats in groep 1 van de A-league.

Van Bommel voerde drie wijzigingen door in zijn opstelling ten opzichte van de wedstrijd tegen Frankrijk. Aanvaller Dodi Lukébakio kwam in de ploeg als vervanger van de geschorste Diego Moreira. Op het middenveld koos hij voor Hans Vanaken.

Voorsprong

De Bruyne zette België al vroeg op voorsprong. De middenvelder zette zelf de aanval op, waarbij hij de Turkse verdediger Abdülkerim Bardakcı uitspeelde en de bal in de rechterhoek schoof. De Belgen hadden voor rust al op 2-0 kunnen staan, maar de Turkse doelman Uğurcan Çakır wist een hard schot van Lukébakio tegen de paal te tikken.

Na een kwartier in de tweede helft volgde alsnog de 2-0. De Bruyne haalde uit van afstand en krulde de bal langs keeper Çakır. De middenvelder stond ook aan de basis van de 3-0 van Lukaku. Hij gaf een steekpass op Charles De Ketelaere, die de ingevallen spits vond.