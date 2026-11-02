De Belgische premier Bart De Wever heeft maandagochtend zijn ontslag ingediend bij de koning, maar dat is niet direct aanvaard. Koning Filip roept alle betrokken partijen op om alsnog tot een akkoord te komen. De Wever moet vrijdag weer naar de koning.

Het al weken slepende begrotingsoverleg is zondagnacht mislukt. De Wever wil de komende jaren 10 miljard euro bezuinigen.

Koning Filip gaat vanaf dinsdag overleggen met de partijvoorzitters van de coalitiepartners van de federale regering. Hij betreurt het dat er geen akkoord is bereikt "over een geloofwaardige begroting die afgestemd is op de huidige uitdagingen", aldus de koning in een verklaring.

In deze tijden van "grote geopolitieke onzekerheid en aanzienlijke economische uitdagingen kan het land zich geen langdurige politieke crisis veroorloven", schrijft de koning verder. Eerder op de dag werd bekend dat hij vanwege de ontmoeting met De Wever zijn vakantie moest onderbreken.

Het Belgische begrotingstekort bedroeg vorig jaar 5 procent terwijl er volgens EU-regels een maximum van 3 procent is toegestaan. De schuld van België ligt ver boven de 100 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Die mag volgens Europese regels maximaal 60 procent van het bbp zijn.