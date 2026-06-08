Sef vindt het heel goed dat er dit jaar een Nederlandse Songwriters Wall of Fame komt. Dat zei de rapper maandagavond rond het Buma Awards Gala in Amsterdam, waar de meest succesvolle componisten en tekstschrijvers van het afgelopen jaar werden geëerd.

"Volgens mij zijn songwriters een beetje onbezongen helden", zegt Sef tegen het ANP. "Ik schrijf mijn eigen teksten en er zijn veel mensen die ook hun eigen teksten hebben. Maar er zijn ook veel mensen die werken met songwriters die je nooit ziet. Dus ik denk dat het heel goed is om die mensen meer naar voren te brengen." Sef ontving maandag zelf tijdens het gala de Lennaert Nijgh Prijs voor beste tekstdichter.

Ook Nick Schilder vindt het belangrijk dat de Wall of Fame er komt. "Zij zijn een creatieve drijvende kracht achter heel veel successen. Er moet veel aandacht voor zijn en blijven. Heel veel songwriters hebben problemen om rond te komen. Dus het is heel goed dat die aandacht er is en dat respect. Dat verdienen ze."

De Nederlandse Songwriters Wall of Fame, naar voorbeeld van de prestigieuze Amerikaanse versie, wordt op 14 september geïntroduceerd in Hilversum.