NEW YORK (ANP) - Het Nederlands elftal heeft de laatste oefenwedstrijd voor het WK op het nippertje gewonnen. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman versloeg Oezbekistan (2-1) in een leeg Icahn Stadium in New York.

Oranje creëerde veel kansen, maar scoorde slechts twee keer tegen de debutant op een mondiale eindronde. Cody Gakpo benutte in de 32e minuut een strafschop. Igor Sergeev maakte in blessuretijd gelijk. Vervolgens benutte Gakpo nog een penalty, na een overtreding van Rustamjon Ashurmatov op Jan Paul van Hecke.

Doelman Bart Verbruggen viel halverwege de tweede helft geblesseerd uit. Gakpo scoorde in zijn vijftigste interland voor de eerste keer na een overtreding op Crysencio Summerville. Invaller Guus Til maakte in de slotfase hands en werd met een rode kaart van het veld gestuurd.

Rond 23.30 uur beginnen de reserves van beide ploegen aan een wedstrijd van 2 keer 35 minuten. Voor Nederland gaat het WK zondag van start met een wedstrijd tegen Japan in Dallas.