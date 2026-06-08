NEW YORK (ANP) - Aanvoerder Virgil van Dijk is blij dat het Nederlands elftal het oefenduel met Oezbekistan winnend heeft afgesloten. "Dat geeft een goed gevoel", zei hij na de 2-1-zege op Oezbekistan bij de NOS.

Van Dijk noemde het belangrijk dat de spelers een beetje konden wennen aan de omstandigheden, die hen ook zondag in het eerste WK-duel tegen Japan te wachten staan. "Je ziet dat we nog moeten wennen aan de omstandigheden. Het veld werd best snel droog en dan is het lastig om tussen de linies te spelen."

De aanvoerder zocht in zijn reactie naar de positieve punten. "In de eerste helft creëren we goede momenten, net zoals in Rotterdam vorige week", verwees hij naar de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije, waarin Oranje kansen creëerde, maar niet wist te scoren en met 1-0 verloor.

Van Dijk zei het enorm jammer te vinden voor Jurriën Timber, die nog te veel last heeft van een liesblessure om op het WK in actie te komen. "Jammer voor hem en voor ons. Hij heeft een geweldig seizoen gedraaid en was een van de beste spelers in de Premier League en keek enorm uit naar dit WK. Heel erg dat hij er niet bij is, maar we moeten verder."